Tennisheim beim TSV Fortuna kann gebaut werden

Bergfeld. Zum Neubau des durch den Sturm zerstörten Tennisheimes berichtete der Vorsitzende des TSV Fortuna Bergfeld, Uwe Fredrich, in der Hauptversammlung am Sonntag in der Gaststätte Zur Post, dass alle notwendigen Unterlagen und Zeichnungen erstellt und beim Landkreis eingereicht worden seien....