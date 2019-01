Schüler debattieren wie Profis in Gifhorn

Gifhorn. Am Mittwochnachmittag hatte die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg zum 20. Rhetorik Wettbewerb 19 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis und der Stadt Wolfsburg in das Sparkassen Gebäude Gifhorn eingeladen. Die zwei Themen, zu denen sich die Schüler in diesem Jahr Gedanken machen, lauten „Licht aus, Tank leer, Handy tot – wird es dunkel, kalt und still, wenn es in 50 Jahren keine Erdölreserven mehr gibt?“ und „Das Meer ertrinkt...