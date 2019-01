Hilfe in kalter Winterzeit im afghanischen Kunduz

Bergfeld. Teilweise barfuß kommen die Frauen mit ihren Kindern um die Hilfe für die Winterzeit im kleinen Vereinshaus der Hilfsorganisation Katachel in der Stadt Kunduz abzuholen, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn groß ist die Not der Menschen in den ländlichen Regionen, die im Rahmen der...