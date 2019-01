Neue Gerichtsdirektorin verspricht Gifhorn starke Justiz

Das überschaubare Amtsgericht Gifhorn mit 85 Mitarbeitern, davon 12 Richter. Trotz Einladung kein Abgeordneter unter den gut 100 Gästen der Amtseinführung von Direktorin Angelika Braut und der Verabschiedung ihres pensionierten Vorgängers Heinold Willers. Doch die niedersächsische Justiz nutzte genau diese eher lokale Feierstunde am Freitag zur Selbstverortung in einem zunehmend raueren Umfeld, in dem die richterliche Unabhängigkeit...