Schüler in Meinersen überprüfen das Image des Wolfes

Der Wolf ist immer ein Thema am Sibylla-Merian-Gymnasium (SMG) in Meinersen. Das liegt unter anderem daran, dass kaum eine Tierart so polarisiert wie der Wolf. Aber auch an der Tatsache, dass mit Florian Preusse der Nabu-Wolfsbotschafter zum Lehrer-Kollegium gehört. Seine Schüler-Gruppe mit Tine...