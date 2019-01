Zahl der Autos auf Gifhorns Parkplätzen ist gestiegen

Die Zahl der Kurz- und Dauerparker in Gifhorn hat sich im Jahr 2018 erhöht. Das gaben Bernd Jendro und Walter Lippe von der Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft (PSG) jetzt in ihrer Bilanz für das vergangene Jahr bekannt. Demnach wurden insgesamt 207.800 Einfahrten im Parkhaus an der Hindenburgstraße und am Parkplatz Schottische Mühle gezählt, das sind 7600 mehr als noch 2017. Davon waren 140.000 Kurzparker und rund 67.700...