Radlerin mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum

Auf dem Radweg an der Bundesstraße 188 zwischen Dannenbüttel und Neuhaus gerieten am Dienstagmorgen zwei Radler aneinander und stürzten. Eine 55 Jahre alte Frau aus Dannenbüttel, die in Richtung Gifhorn unterwegs war, verletzte sich schwer. Nach Polizeiangaben trug die Frau keinen Helm. Sie zog...