Ursula Kakuschky wird zum Ehrenmitglied beim DLRG-Brome

Die DLRG-Ortsgruppe Brome hat seit Sonnabend ein Ehrenmitglied: Der Vorsitzende, Ralf Bettermann, überreichte in der Hauptversammlung im Vereinsheim an der Mühlenstraße gemeinsam mit dem Bezirksleiter Helmut Fichtner diese seltene Auszeichnung an Ursula Kakuschky. Bettermann hob in seiner Laudatio...