Kein neuer Vorsitzender: Steht der SV Osloß vor dem Aus?

Dem Sportverein Osloß, der mit seinen 550 Mitgliedern ein Schwergewicht im gesellschaftlichen Leben des Ortes ist, droht das Aus: In der Hauptversammlung am Sonnabend erklärte sich niemand bereit, als Vorsitzender die Nachfolge von Melanie Jung anzutreten. Jung erklärte im Rundschau-Gespräch: „Wenn sich in den nächsten fünf Wochen kein Vorstand findet, dann gehen die Lichter aus“. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll...