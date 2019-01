Kinderfahrrad auf gefrorenem Schlosssee: Taucher im Einsatz

Weil ein herrenloses Kinderfahrrad auf dem zugefrorenen Schlosssee in Gifhorn von einer Kindergartengruppe bei einer Wanderung entdeckt wurde, suchten Taucher des DRK und der Feuerwehr am Dienstagnachmittag den See vorsorglich ab. Wie Polizeisprecher Thomas Reuter auf Nachfrage berichtete, gab es...