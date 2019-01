Bahn frei fürs E-Bike!

Gifhorn. Kombinierte Geh- und Radwege werden in Gifhorn zum Auslaufmodell. Am Calberlaher Damm lässt die Stadt aber noch einen bauen.

Eine Winterbaustelle macht den schmaleren Abschnitt des Calberlaher Damms in Höhe des Inselviertels zurzeit zum Engpass. Eine Behelfsampel regelt gleich hinter der Fußgängerampel den einspurigen Begegnungsverkehr. Stadt-Sprecherin Annette Siemer erläutert auf Anfrage, woran die Straßenbauer dort arbeiten: „Es entsteht ein Rad- und Gehweg, der sich von der Helgoländer Straße bis zur Einfahrt III. Koppelweg erstreckt, also bis zur Bushaltestelle Calberlaher Damm.“

Der Weg sei rund 400 Meter lang. Die Oberfläche werde gepflastert. Siemer: „Die Kosten belaufen sich auf 270 000 Euro.“

Der neue Weg solle im April freigegeben werden.

Die Pflasterarbeiten schließen sich an den kurz vor Abschluss stehenden Endausbau des Neubauquartiers III. Koppelweg an. Speziell die Bewohner der rund 40 Häuser sind über den neuen Weg auf kürzester Strecke an die Stadt angebunden. Den alten Trampelpfad neben dem Calberlaher Damm auszubauen, hatte während der Beratungen zum Bebauungsplan III. Koppelweg zuerst die SPD-Ratsfraktion vorgeschlagen. Fraktionschef Ulrich Stenzel erinnert sich: „Wir wollten den Weg gleich bis zur Wolfsburger Straße gebaut haben.“ Soweit geht es zumindest vorerst nicht.

Denn das Projekt ist nicht ganz einfach zu handhaben. Dichter Baumbestand wächst recht eng bis an die Fahrbahn heran. Hier noch eine Schneide für den abgesetzten Weg zu schlagen, ohne die Bäume zu schädigen, erfordert Fingerspitzengefühl. Stadt-Sprecherin Siemer betont denn auch: „Die Baufirma ist angehalten, sensibel mit dem Erdreich in der Nähe der Bäume umzugehen. Besonders schützenswerte Bäume erhalten eine Ummantelung.“ Nach Rundschau-Informationen wird der Unterbau des Wegs zum Schutz der Wurzeln eher aufgeschüttet als in den Erdboden eingegraben.

CDU-Fraktionschef Thomas Reuter begrüßte den Neubau: „Da geht es um Verkehrssicherheit. So kommen die neuen Bewohner unfallfrei Richtung Innenstadt.“

Grünen-Fraktionschefin Nicole Wockenfuß ordnete den Streckenabschnitt in ein größeres Gesamtbild ein: „Gleich bis zur Wolfsburger Straße zu bauen, wäre sinnvoller gewesen. Aber wir müssen uns ohnehin für das Verkehrsleitbild die gesamte Stadt angucken und es muss an einigen Stellen einen Lückenschluss geben.“

Jetzt erst einmal den Geh- und Radweg am Calberlaher Damm zu bauen, sei „nicht verkehrt“, so Wockenfuß. Doch weil sich der gesamte Verkehr in der Stadt „definitiv ändern“ werde, müsse an ganz vielen Stellen über die Wegebreite nachgedacht werden.

Wenn immer mehr Menschen für Stadtfahrten vom Auto oder vom klassischen Fahrrad auf das E-Bike umstiegen, seien viele Radwege für den Begegnungsverkehr zu schmal. „Vor allem kann man E-Bikes nicht auf Radwegen auf 7 Stundenkilometer abbremsen. Mit dem E-Bike fahre ich eben 20 km/h.“ Außerdem seien die schwereren E-Bikes weniger wendig als einfache Fahrräder. Das gelte es beispielsweise bei den Kurvenradien zu berücksichtigen. Wockenfuß: „Wir müssen wirklich alles neu überdenken.“