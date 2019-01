Machbarkeitsstudie für altes Gemeindezentrum Meine angepeilt

„Das alte Gemeindezentrum ist kein Gespenst!“ Telse Dirksmeyer Vielhauer (CDU), Wolfgangs Stindl (Grüne) und Uwe-Peter Lestin (SPD) glauben noch immer fest daran, dass sich aus der Immobilie was machen lässt – und führt derzeit Gespräche mit dem Landkreis, dem das Gebäude gehört, das er aber abreißen lassen möchte. Das will die Mehrheitsgruppe im Papenteicher Samtgemeinderat verhindern. „Der Landkreis nimmt Geld in die Hand, um am Schluss nichts zu haben außer einer grünen Wiese“, so Stindl. „Man könnte etwas Gutes draus machen“, ist Lestin überzeugt. Und ergänzt: „Wir entlasten den Kreis ja, wenn er es nicht abreißen lassen muss.“ Und Dirksmeyer-Vielhauer ergänzt: „Die Turnhalle nebenan wird bespielt und beturnt, da kann es doch nicht sein, dass die linke Seite des Gebäudes Schrott sein soll.“ Im Keller sei es weder feucht noch schimmelig. Anders als im neuen Gemeindezentrum, in dem ein großer Raum zweigeteilt werden kann, biete das alte Gemeindezentrum mehrere kleinere Räume, die genutzt werden könnten. Die Sporthalle sei durch den Ganztag des benachbarten Philipp-Melanchton-Gymnasiums ohnehin stark eingeschränkt, sodass das alte Gemeindezentrum neue Möglichkeiten bieten könnte für den Turn-und Sportverein. Es könnten Angebote eingeführt werden, die samtgemeindeweit genutzt werden können. „Die Flüchtlingshilfe müsste sich dann ein wenig beschränken und auf die Nebenräume ausweichen“, meint Stindl. Das sei aber machbar. Wir haben mit der Bushaltestelle direkt vor der Tür auch eine gute Infrastruktur, man kommt hier gut hin“, so die CDU-Fraktionsvorsitzende.

Im Februar wird die neue Arbeitsgruppe mit je einem Vertreter der Fraktionen und Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn zusammenkommen und auch eine Begehung mit dem Landkreis unternehmen. Zudem ist eine Machbarkeitsstudie angedacht, die Klarheit bringen soll, was Abriss, Neubau oder Wiederherrichtung kosten würden. Wenn konkrete Zahlen vorliegen, müsste die Mehrheitsgruppe abwägen, wo ihre Schmerzgrenze liegt – und dann im Samtgemeinderat zur Abstimmung bringen. Wolfgang Stindl rechnet mit 100.000 Euro Kosten. Vor allem das Dach, das notdürftig repariert wurde, muss dringend gemacht werden. Die Fassadenreinigung sei bereits in Auftrag gegeben. „Sobald das Wetter es zulässt, geht es los. Da soll gekärchert werden. Dazu brauchen wir Wasser, deshalb muss es frostfrei sein“, sagt Dirksmeyer-Vielhauer.