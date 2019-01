Kirchenkreis feiert Fest der Kirchenmusik

Kantor Raphael Nigbur (am Klavier) lädt zum ersten Kirchenkreismusikfest in die St.-Nicolai-Kirche ein.

Gifhorn. Das neue Format in St. Nicolai zeigt die ganze Bandbreite der Kulturarbeit. In vier Stunden ist für jeden etwas dabei.

Eine fulminante Premiere erleben Freunde der Kirchenmusik am Sonnabend, 23. Februar, in der Gifhorner St.-Nicolai-Kirche. Für das Kirchenkreismusikfest versammelt Kantor Raphael Nigbur acht Ensembles und Solisten zur volltönenden Gala zwischen Orgel und Altar. Das Motto „Mit Herzen, Mund und Händen“ hat er dem Kirchenlied „Nun danket alle Gott“ entlehnt: „Daraus besteht ja das Musizieren, und das ist ein supertolles Lied, festlich, feierlich und bekannt“, hofft Nigbur auf geteilten Enthusiasmus von Beteiligten und Zuhörern – bei freiem Eintritt.

Die Idee hat er mit Superintendentin Sylvia Kleinschmidt als Beitrag zur bevorstehenden Visitation entwickelt. „Kirchenkreismusikfest, das ist vielleicht ein bisschen sperrig, aber das trifft es eben.“

In halbstündigem Wechsel beteiligen sich von 15 Uhr an bis zum Finale gegen 19 Uhr unter anderem mehrere Orgelsolisten, der Bläserchor des Kirchenkreises, die Gifhorner Kantorei , der Projektchor Praise and Harmony, de Gospelchor Wahrenholz, der Frauenchor Epiphanias sowie das Blockflötenensemble aus Gifhorn und Isenbüttel. Nigbur: „Ein bunter Mix, ich bin selbst sehr gespannt.“ Insgesamt seien rund 200 Musiker beteiligt. „Das ist für den Start sehr gut. Mehr hätte den Rahmen gesprengt. Und wir wollen bei einer Wiederholung frühestens in zwei Jahren auch noch andere Regionen des Kirchenkreises einbeziehen.“

Zum Finale sollen sich alle Musiker für ein oder zwei Lieder mit dem Publikum in einem großen Abschlussgesang vereinen, wünscht sich Nigbur.

Bei Wohlklang allein wird es nicht bleiben. Es gibt auch etwas zu essen und zu trinken. In den Wechselpausen zwischen den jeweils knapp halbstündigen Auftritten kredenzen Kantorei und Besuchsdienst unter der Orgelempore selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Knabbereien.

Wer interessiert ist, aber nicht gleich vier Stunden Zeit hat, kann übrigens auch einfach im Verlauf des Festivals in die Kirche kommen oder früher gehen, sagt Nigbur.