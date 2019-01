Bergfelderin: „Alte Kultur nimmt immer mehr ab“

Einmal im Jahr setzt sich Sybille Schnehage einen ganzen Tag lang hin, um Berichte über sportliche Ereignisse, politische Entscheidungen, Vereinsfeste, Unfälle, Neubauten und Kurioses aus ihrer Gemeinde zusammenzutragen und in die Dorfchronik einzufügen.

Seit 32 Jahren macht die Bergfelderin das schon so – und ist beim zweiten Band inzwischen auf Seite 123 angekommen. Ihr erster Eintrag stammt vom 1. Januar 1987. Sie setzte ein, als sich Alt-Bürgermeister Fritz Winter ein Jahr zuvor entschloss, das Zepter aus Altersgründen an jemanden jüngeren und zuverlässigen zu übergeben – die Wahl fiel auf Sybille Schnehage. Der erste Eintrag von Winter geht auf das Jahr 1945 zurück – direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Er sei froh, dass sich die Bergfelderin für diese Aufgabe bereiterklärte, nachdem er immer wieder auf Ablehnung bei angefragten Bürgern gestoßen war, schrieb er in einer Notiz nieder.

Die 68-Jährige sammelt das ganze Jahre über alles, was sie in Zeitungen, auf den Internetseiten, im Bromer Samtgemeindeblatt und aus anderen Quellen findet. Stichwörter zu wichtigen Themen tippt sie schon mal in den Computer ein, zu Jahresbeginn dann beginnt das Schreiben und Drucken. Der Schriftstellerin gehe das leicht von der Hand, sagt sie.

Mit alten und neuen Karten, Flächennutzungsplänen, Fotos und Zeitungsartikeln füllt sie die Chronik mit Leben. Der erste Band umfasst bereits 151 Seiten, ein Drittel des zweiten Bandes, der Ereignisse ab 2001 behandelt, hat sie bereits erreicht.

Hier kann nachgelesen werden, wie das Feuerwehrhaus von 1957 bis 1958 erbaut wurde, wie Wahlen beim Sportverein ausging, wann ein neuer Pastor eingeführt wurde, der Kindergarten 2004 eröffnet wurde, der VfL Wolfsburg in Bergfeld spielte und eine Bergfelderin Miss VfL wurde. Jeder könne zu ihr kommen und fragen, ob er einen Blick in die Bände werfen darf. Das sei in alle den Jahren aber lediglich zweimal vorgekommen.

Aus der Hand geben und irgendwo anders zur Einsicht unterbringen möchte Schnehage die beiden Bände und einen Fotoband auf keinen Fall. Dafür sei das Risiko, dass das Kulturgut abhanden kommen könnte, zu groß. es bräuchte einen Ort, an dem es gesichert ist und abgeschlossen werden kann. Daher bleibt es bei ihr – aber auch das nicht für ewig. „Ich möchte das später jemandem geben, der lange durchhält und Spaß dabei hat. Aber bis ich aufhöre, das dauert noch lange“, so Schnehage, deren Eltern Anfang der Siebziger Jahre in die Gemeinde zogen. Ursprünglich kommt sie aus einem Dorf nahe Magdeburg, wie sie erzählt. Sie kennt den Ort gut, weiß, wie er sich entwickelt hat – und ist auch ein wenig enttäuscht. Denn wo eins eine Sparkasse, eine Post, ein Kiosk, eine Zimmerei und zwei Geschäfte angesiedelt waren, ist heute nur noch die Gaststätte „Zur Post“ übrig geblieben. Und auch alte Kulturen würden nicht mehr in dem Maße gelebt und fortgeführt, wie es früher der Fall war. „Viele Leute orientieren sich in Richtung Stadt und einige Neubürger nutzen Bergfeld eher als Schlafplatz. Das ist schade“, sagt Schnehage.