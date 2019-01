Stadt investiert 85.000 Euro für Burgerimbiss im Nicolaihof

Wie viel darf sich die Stadt Wirtschaftsförderung kosten lassen? Und wer bestimmt, welche Unternehmer profitieren? Die AfD-Fraktion im Rat der Stadt jedenfalls stößt sich an Renovierungskosten von 85.000 Euro für den künftigen Bio-Burgerimbiss des Galloway-Hofs Wittingen in der Ladenzeile des Nicolaihofs im Cardenap neben dem Rathaus. Von einem weiteren geplanten Imbiss im Schütte-Parkhaus und dem kurz vor der Eröffnung stehenden Berlin-Döner am Schillerplatz ist nicht bekannt, dass die Stadt sich an Bau- oder Umbaukosten beteiligt hätte.

Für den stadteigenen Nicolaihof hatte Wirtschaftsförderer Martin Ohlendorf die Ansiedlung des Galloway-Hofs als Erfolg verbucht und ursprünglich schon für vergangenen Herbst angekündigt.

AfD-Faktionschef Stefan Marzischewski-Drewes macht nun Zahlen aus dem Protokoll des jüngsten Finanzausschusses öffentlich. Demnach kostete die Sanierung des alten Fischgeschäfts, an der sich der Galloway-Hof in Eigenleistung beteiligte, für 63 Quadratmeter 85.000 Euro. Bei einer Standardmiete von 8,50 Euro pro Quadratmeter sei ab Januar 2019 mit einer Monatsmiete von 535 Euro zu rechnen. Marzischewski-Drewes:„Da habe sich die Sanierungskosten nach 13 Jahren amortisiert. Ein gutes Geschäft für die Stadt?“

Stadt-Sprecherin Annette Siemer betonte auf Anfrage, die Mittel habe der Rat mit dem Haushalt beschlossen. Die Betriebsausstattung des Imbisses zahle die Stadt nicht. Investiert worden sei in Estrich, Fenster, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und in die Reparatur eines Wasserschadens. Siemer: „Das sind wert- und substanzerhaltende Maßnahmen.“ Teile der Arbeiten wie den Rückbau des Estrichs habe der Galloway-Hof übernommen. „Das wurde regulär wie bei jedem anderen Auftragnehmer vergütet.“