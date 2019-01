Unbekannter fährt geparktes Auto an – Polizei sucht Zeugen

Hankensbüttel. Die Besitzerin parkt den Wagen am Mittwoch nahe einer Tankstelle in Hankensbüttel. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Unfallverursacher.

Nach einer Unfallflucht ist die Polizei in Hankensbüttel auf der Suche nach Zeugen. Laut Polizeibericht parkte eine 41-jährige aus Obernholz am Mittwoch gegen 11 Uhr ihren silbergrauen Opel Meriva an der Oil-Tankstelle in Hankensbüttel, Celler Straße 10. Den Pkw stellte sie rechts vor dem Tankstellengebäude in einer Parkbucht ab.

Stoßstange ist beschädigt

Als sie gegen 14.45 Uhr zum Auto zurückkam, bemerkte die Frau, dass das in der Zwischenzeit von einem bislang unbekannten Fahrer beschädigt wurde. Die hintere Stoßstange ist zerkratzt. Die Polizei fand später weißen Lackabrieb vor.

Hinweise an die Polizei

Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Zeugen des Unfallgeschehens mögen sich bei der Polizei Hankensbüttel unter der Rufnummer (05832) 97770 melden. pop