Wittingen: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Wohnhaus

Drogenfahnder der Polizei Gifhorn haben bereits am vergangenen Donnerstag in Wittingen eine Cannabis-Plantage in dem Wohnhaus eines 27-Jährigen ausgehoben. Das teilt die Polizei an diesem Donnerstag mit. Die Beamten sind demnach durch polizeiliche Ermittlungen auf den Mann aufmerksam geworden. Mit einem Durchsuchungsbeschluss, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erlassen wurde, durchsuchten Drogenfahnder das Dachgeschoss des Hauses.

Polizisten entdecken weitere Drogen

Dort entdecken die Beamten eine professionelle Cannabis-Plantage mit 70 eingetopften Pflanzen. Zudem stellten sie 80 Gramm konsumfertiges Marihuana, 140 Gramm Amphetamin und 30 Gramm Psilocybinhaltige Pilze sicher. Die Drogen wurden samt Equipment beschlagnahmt.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Der mutmaßliche Betreiber der Plantage räumt den Anbau und Besitz von Marihuana und Amphetamin ein. Gegen den 27-jährigen wurde außerdem ein Strafverfahren aufgrund „Entziehung elektrischer Energie“ eingeleitet, da dieser die Indoor-Anlage mit illegal erlangtem Strom betrieben hat, so die Polizei. pop

Wir haben diesen Artikel aktualisiert.