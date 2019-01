Taxigutachten sucht nach dem angemessenen Fahrpreis

Sechs Wochen nach dem Beschluss des Kreistags von Mitte Dezember tritt nach einer Übergangsphase die geänderte Taxenverordnung für den Landkreis Gifhorn in Kraft. Der Grundpreis pro Fahrt steigt damit von 3,60 auf 3,70 Euro. Die ersten vier Kilometer kosten 2,20 statt 2,10 Euro. Jeder weitere Kilometer schlägt mit 2 Euro statt bislang 1,80 Euro zu Buche. Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen hatte im Herbst namens der acht Taxiunternehmen im Kreis noch deutlichere Erhöhungen verlangt: 4,20 Euro als Grundgebühr und auch für längere Strecken 2,20 Euro pro Kilometer.

Der Gifhorner Taxibetreiber Fabian Hoffmann hatte auf die Wirtschaftlichkeit unter verschärften Bedingungen und auf die weiten Strecken im Flächenkreis hingewiesen. Der Mindestlohn steigt weiter, die Eichkosten der Taxameter erhöhen sich massiv, Treibstoffpreise sind zumindest schwankungsanfällig, generell sind die Verkehrskosten seit 2015 laut Bundesstatistik um fast sieben Prozent gestiegen.

Damals waren die Gifhorner Fahrpreise zuletzt erhöht worden. In der Zwischenzeit hatte der Kreistag einen Antrag auf Erhöhung abgelehnt. Mit den neuen Sätzen sieht der Kreistag die heimischen Chauffeure erst einmal gut aufgestellt: „Die Taxitarife befinden sich im oberen Drittel in der Region.“ Für lange Fahrten außerhalb der konzessionierten Pflichtfahrgebiete rund um den Sitz der Unternehmen könnten sie die Fahrpreise mit den Passagieren ohnehin frei vereinbaren.

Der richtige Taxi-Preis in einem regulierten Marktumfeld bleibt also strittig. Die Kreisverwaltung hatte daher mit dem Kreistag vereinbart, 2019 ein Taxigutachten einzuholen über die Funktionsfähigkeit der örtlichen Branche verbunden mit einer Tarifanalyse: „Der zukünftige Anpassungsbedarf vor dem Hintergrund tendenziell steigender Preise und der weiteren Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns soll unabhängig festgestellt werden.“

Dazu feilt die Kreisverwaltung an der Fragestellung, teilt Erster Kreisrat Thomas Walter auf Anfrage mit: „Das Gutachten wird in einer öffentlichen Ausschreibung in einem Bieterverfahren vergeben. Aus unserer Leistungsbeschreibung werden die Firmen eine Angebotspreis entwickeln.“

Inhaltlich fragt der Kreis für die acht Firmen mit 39 konzessionierten Fahrzeugen in Gifhorn, Isenbüttel, Groß Schwülper, Hankensbüttel, Meine und Wittingen nach Nachfragesituation, Angebotssituation, Kostenentwicklung und Konzessionsbewegungen, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Noch wichtiger laut Walter: „Weiterhin wird untersucht, in welchem Maße sich neue Potenziale für das Taxigewerbe erschließen lassen.“ Viele Firmen sind heute beispielsweise schon im Krankentransport aktiv, im Schülerverkehr oder mit Angeboten für Gehbehinderte.

Nutzen will der Kreis die Ergebnisse des Gutachtens Walter zufolge für zwei Entscheidungen: „Im Ergebnis wird festgestellt, ob und in welcher Höhe eine Begrenzung oder Erhöhung der Höchstzahl an Taxikonzessionen notwendig ist.“ Außerdem geht es um die Fahrpreise: „Es werden die Kostenentwicklung und die daraus resultierenden Taxitarife beleuchtet.“