TSV Rethen hat wieder einen Vorsitzenden

Große Freude beim Vorstand des TSV Rethen: Frauke Bachmann (von rechts), Ute Schlote und Ulrike Ramünke begrüßten Udo Christofori als neuen Vorsitzenden in ihren Reihen.

Tosender Beifall brandete auf, als Udo Christofori den TSV-Mitgliedern verkündete: „Ja, ich nehme die Herausforderung an, und freue mich darauf!“. Zuvor hatte die Hauptversammlung ihn einhellig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Damit konnte die zwei Jahre lang bestehende Lücke in der Führungsriege geschlossen werden. Für ihre geleistete Arbeit während der kommissarischen Leitung dankten die Sportler Ute Schlote ebenso euphorisch. Sie macht als Christoforis Stellvertreterin weiter, genauso wie Ulrike Ramünke als Schriftführerin sowie Frauke Bachmann als Kassiererin.

Sportliche Neuerungen konnte Schlote ebenfalls vermelden: „Es gibt bei uns eine neue Basketball-Abteilung, für die wir uns viel Zuwachs erhoffen“. Um Sport in der Turnhalle am Gemeindezentrum weiter sicherzustellen, soll im Frühjahr mit der dringend notwendigen Sanierung des Dachstuhls begonnen werden, wie Bürgermeisterin Monika Kleemann berichtete. „Das ist bereits beschlossen, und ich weise schon einmal darauf hin, dass der Spielbetrieb zeitweise eingeschränkt sein wird“, so Kleemann.

Für 65, beziehungsweise 60 Jahre Vereinstreue wurden Wilfried Reinecke und Martin Scharfschwert geehrt.

Auszeichnungen für 40 Jahre erhielten Helmi Bosse, Gisela Eggebrett, Peter Eggebrett, Christa Grajcar, Elke Grünhage, Ilse Habermann, Jens-Oliver Heck, Renate Reinecke, Marlena Reinecke, Hans-Jürgen und Rosemarie Röhr sowie Heidrun Schulze.