Sie wollen vor allem Männern die Augen öffnen

Was treibt Frauen dazu, ihren Körper zu verkaufen? Welchen Zwängen unterliegen sie? Mit welchen Argumenten werden ausländische Frauen nach Deutschland gelockt? Und wie freiwillig ist Prostitution? Diesen und weiteren Fragen wollen die Sozialdiakonische Straßenarbeit (SoDiAStra) Gifhorn, das Netzwerk gegen häusliche und sexuelle Gewalt, der Kreisverband der Landfrauen, die Polizeiinspektion Gifhorn sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Meinersen und des Kreises bei zwei Veranstaltungen im Februar und im September nachgehen – und Klarheit in die Debatte um Prostitution bringen. Und, so betont Gabriele Pöllet von der SoDiStra: „Wir wollen vor allem die Männer erreichen.“ Sie sollen wissen, was es mit den Frauen macht, deren Sex-Dienste sie kaufen.

In Gifhorn dürfen die Wohnwagen, in denen die Prostituierten auf ihre Freier warten, nicht mehr an den Bundesstraßen stehen. Stattdessen sind sie auf Kreisstraßen ausgewichen. Dort arbeiten viele nun „an ungünstigen Standorten, an denen sie das Geld teils nicht mehr zusammenbekommen, um die Miete zu bezahlen“, erklärt Pöllet. Und Miete werde nicht nur für den Wohnwagen fällig, sondern auch für das Zimmer, in dem die Frauen übernachten.

Waren es vorher mehr als 20 Prostituierte, die die SoDiStra regelmäßig besucht und betreut hat, seien es in inzwischen maximal 13. Alle zwei Wochen schaut die Initiative in den Wohnwagen vorbei. „Sie sitzen da zwölf Stunden und sind oft total allein dort, haben kaum Kontakt zu anderen.“ Die meisten Frauen kämen aus armen Ländern in Osteuropa. Schulden, gebeutelt von sexuellen Übergriffen, mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt, – die Gründe, anschaffen zu gehen, sind vielfältig. „Die wenigsten sind wirklich freiwillig hier!“, möchte die Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Christine Gehrmann mit einem Mythos aufräumen. Und macht unumwunden klar: „Wer nicht mehr attraktiv ist und nicht mehr gebraucht wird, wird einfach entsorgt, so läuft das. Die Frauen stehen vor dem Nichts, wenn sie aufhören, weil sie in ihrem Heimatland kaum eine Chance haben, wieder Fuß zu fassen. Das hindert viele daran, auszusteigen.“

Inzwischen gebe es unter den Prostituierten weniger Fluktuation, die meisten seien schon viele Jahre im Landkreis. „Die Frauen stehen oft auch unter Psychopharmaka, um die seelischen, aber auch die körperlichen Schmerzen zu ertragen“, sagt Liane Jäger von der Polizeiinspektion Gifhorn. Die Hemmschwellen seien extrem niedrig, was die Forderung nach Sexualpraktiken angehe. So gebe es Freier, die bewusst Schwangere auswählten. „Auf das Kindeswohl wird keine Rücksicht genommen.“ Auch der grenzenlose Zugang zu pornografischen Inhalten, die durchaus gewalttätig seien, beeinflusse das Verlangen, ergänzt die Meinersener Gleichstellungsbeauftragte Natascha Heumann.

Die Polizei habe zum Thema Prostitution ein ambivalentes Verhältnis, so Jäger. Zum eine sei sie eine Kontrollinstanz, gleichzeitig sei sie sehr daran interessiert, Vertrauen zu den Frauen aufzubauen, um sie zu Anzeigen zu ermutigen, wenn ihnen etwas widerfahre.