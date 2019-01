Ilias Pilaos legt die Schürze ab

Mit einem großen Präsentkorb bedankte sich eine Abordnung des Gemeinderates am Mittwoch beim scheidenden Wirt der Gaststätte Irodion, Ilias Pilaos, für die „schöne Zeit, die wir miteinander verbracht haben“, wie es Bürgermeister Axel Passeier formulierte. Er wurde begleitet von Andrea Sammann und Melanie Jung.

Ilias Pilaos verlässt das Irodion und sucht eine neue Herausforderung in Fallersleben. Seit August 2012 war er Chef der Küche und des Ausschankes in dem Betrieb, der sich direkt am Dorfgemeinschaftshaus befindet. Da dort auch der Gemeinderat tagt, hat Ilias Pilaos auch dessen Mitglieder und die Besucher bewirtet. Für eine Nachfolge gibt es bereits Bewerbungen, doch ist eine Entscheidung noch nicht gefallen. Melanie Jung: „Der neue Wirt sollte zu Osloß passen“.