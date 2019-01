Kreis-Belegschaft wartet weiter auf neue Büros

Wo der Landkreis am Calberlaher Damm sein Rechenzentrum gebündelt hat, könnten die verbliebenen Landesbehörden aus dem Bürohochhaus am Schlossgarten einziehen.

Die Beschäftigten der Kreisverwaltung müssen vorerst weiter mit knappem Büroraum vorliebnehmen. Für das Behördenhaus des Landes im Schlossgarten, wo 100 neue Büroplätze eingerichtet werden könnten, gibt es zwar einen Finanzierungsansatz und laut Landrat Andreas Ebel „grundsätzlich Einvernehmen mit dem Land Niedersachsen über eine mögliche Übernahme durch den Landkreis“. Doch noch wird gerechnet und es liegt „keine abschließende Einigung“ für die rund 50 Jahre alte Verwaltungsimmobilie vor.

Tendenz bleibt laut Ebel, dass die verbliebene Katasterbehörde des Landes in das Gebäudeensemble am Calberlaher Damm umzieht, wo der Kreis das Medienzentrum und das Rechenzentrum des IT-Verbunds betreibt. Möglich wäre auch ein Neubau. Der Kreis dagegen hat schon berechnet, dass Sanierung und Umbau des Behördenhauses günstiger kommen als ein Neubau. Billig wird auch das nicht. In Etat und Finanzplan stehen bis 2021 insgesamt 4,4 Millionen Euro zuzüglich eines noch auszuhandelnden Differenzpreises beim Tausch Schlossgarten gegen Calberlaher Damm.

Wann die Sanierung des Behördenhauses beginnt, bleibt also offen. Auch, welche Fachbereiche der Kreis unterbringen will. Das hätte auch Folgen für den Verkehr, denn der Parkraum im Schlossgarten ist knapp bemessen. Der neue Aspekt von E-Ladestationen will ebenfalls bedacht werden.

Klar ist: Die gesamte Gebäudehülle des sechsgeschossigen Hauses muss der Kreis dämmen. Im Inneren steht eine Kernsanierung an. Die reicht von zeitgemäßen Toiletten bis hin zu komplett neuer Verkabelung für schnelle EDV. Auch die Räume müssten nach den Bedürfnissen der Kreisverwaltung neu zugeschnitten werden.