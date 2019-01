Eine Schafherde im Kavalierhaus Gifhorn

„Ich habe gedacht, es passt zu Gifhorn“, fand Tatjana Steiner. Die Künstlerin, die noch bis zum 24. Februar ihre Bilder im Kavalierhaus ausstellt, hat auf ihren Werken ausschließlich Schafe dargestellt.

„Scha(r)fe Schafe“ ist denn auch der Titel, und die ersten Bilder sind bereits verkauft. Schafe in allen Farben, natürlich auch das berühmte schwarze Schaf, in allen Größen und Farben und in vielen Techniken sind dort zu sehen. Schafe am Baum, Schafe miteinander und einfach Soloschafe werden dargestellt. „Die Entwicklung vom Konkreten zum Abstrakten, die Abnahme des Realen ist deutlich zu erkennen“, bedeutete Uljana Klein, Dezernentin aus Northeim und eine Freundin der Künstlerin. Sie leitete mit dem Satz von Einstein ein, dass, wer ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein will, in erster Linie ein Schaf sein müsse. Und das sind alle dargestellten Motive.

Die Entwicklung zum Abstrakten ist auch auf andere Art zu sehen. Während das Schaf auf dem ältesten Bild der neuen Werke noch einen Namen hat, gehen die Bezeichnungen in Mutter, Vater, Sohn und Tochter über. Die neuesten Bilder sind ohne Titel. Die Flechtorfer Künstlerin absolviert zurzeit ein Studium an der Berliner Hochschule und gewinnt neue Eindrücke, erfährt neue Einflüsse. Besonders experimentiert Steiner mit Farbschichten. „Für neue Eindrücke und Inspirationen werde ich mich demnächst wieder auf Reisen machen“, sagte Steiner. Die Schafe der Ausstellung sind indes alle der Fantasie entsprungen, kein Tier stand der Tierliebhaberin Modell.