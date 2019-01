Thomas Bodendiek löst Michael Feistel als Polizeichef ab

Gifhorn. Die Polizeidirektion kündigt den Wechsel für 1. Juni an, wenn Feistel in Pension geht.

Thomas Bodendiek wird neuer Polizeichef in Gifhorn. Der 55-Jährige übernimmt zum 1. Juni nahtlos die Führungsverantwortung von Michael Feistel (61), der Ende Mai nach 42 Dienstjahren in Pension geht.

Feistel wird am 25. Mai noch bei einem Tag der offenen Tür das in seiner Dienstzeit errichtete neue Polizeigebäude in der Hindenburgstraße der Öffentlichkeit vorstellen. „Seit August 2007 leitete Polizeidirektor Feistel erfolgreich die Polizeiinspektion in Gifhorn und hat seitdem viele Veränderungen – organisatorisch, personell und auch in Bezug auf die Unterbringungssituation der Polizeistationen, Polizeikommissariate und der Inspektion selbst – gestaltet und begleitet. Ein gutes Fundament, auf dem sein Nachfolger, Polizeidirektor Thomas Bodendiek, aufbauen kann“, freute sich der

Polizeidirektor Michael Feistel geht Ende Mai als Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn in Pension. Foto: Christian Franz

Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka über die Entscheidung aus dem Niedersächsischen Innenministerium.

Bodendiek, dessen Bruder Jörg in Gifhorn einst als Leiter Einsatz stationiert war, wechselt aus der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover nach Gifhorn. Bis 2013 war Bodendiek Leiter des Polizeikommissariats Peine, zuvor bis 2009 Einsatzleiter der Inspektion Wolfsburg.