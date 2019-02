Gifhorns Briten hadern mit dem Brexit zu Hause

Gifhorn. Die Zahl der Einbürgerungsanträge in letzter Minute steigt. Alle hoffen weiter auf einen geregelten EU-Ausstieg Londons.

„Verrückt!“ Wenn es ein Wort gibt, das Gifhorner Betroffene und Beobachter mit den Trennungswehen Großbritanniens von der Europäischen Union assoziieren, dann dies: „Verrückt!“ Es gibt keinerlei Hoffnungen auf irgendeinen Vorteil, allenfalls richten sie sich auf ein Vermeiden oder Abmildern des Schlimmsten. „Verrückt!“, klagt Maggie von Donop.

Die Britin aus Wasbüttel ist eine von 155 gemeldeten Landsleuten im Landkreis. Wobei die Zahl deutsch-britischer Doppelstaater nicht bekannt sei, so Landrat Andreas Ebel: „Briten mit deutschem Pass, die bereits als Deutsche in den Landkreis gezogen sind, werden bei uns nicht erfasst.“

Der Trend zur doppelten Staatsbürgerschaft hat auf jeden Fall zugenommen. Beantragten von 2010 bis Juni 2016, als über den Brexit abgestimmt wurde, gerade elf Briten die Einbürgerung, waren es zuletzt allein seit Oktober 2018 schon 25. Tatsächlich eingebürgert wurden seit dem Referendum bislang 28 britische Staatsbürger. Dabei werden Briten als Bürger eines EU-Lands unter Beibehaltung ihrer heimischen Staatsangehörigkeit eingebürgert, erläuterte der Landrat. Kostenpunkt: 255 Euro für einen Erwachsenen, 51 Euro für ein Kind.

Voraussetzungen für solch eine Einbürgerung sind Ebel zufolge ganz klassisch die nachgewiesene Integration durch Sprache und das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung, persönliche Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen.

Weil das Verfahren bis zu drei Monate dauert, sollten sich Briten frühzeitig um einen Termin in der Ausländerstelle bemühen oder die Einbürgerung beantragen, rät der Landrat. Denn die doppelte Staatsangehörigkeit ist laut Brexit-Abkommen nur möglich, wenn die Einbürgerung bis 29. März erfolgt ist. Aber drei Monate Verfahren? Ja, denn die Kreisverwaltung stimmt sich mit anderen Behörden bis hin zu Polizei und Verfassungsschutz ab. Für den Fall eines Chaos-Brexits wirkt dann die große Politik bis in den Kreis hinein. Ebel: „Dann wird das Bundesinnenministerium für alle Bundesländer verbindliche Regelungen bekannt geben.“

Doch mit dem großen Knall rechnet Lothar Voges nicht. Der Gifhorner betreibt das Whisky-Spezialgeschäft „Angels’ Share“ mit schottischen und irischen Bränden. Er glaubt, dass sich im letzten Moment die Vernunft durchsetzt: „Ein ungeregelter Brexit wäre für Großbritannien der wirtschaftliche Tod.“ Er selbst habe für sein Geschäft jedenfalls „keine Angst davor“. Whisky sei „in Schottland sowieso teurer als hier wegen der hohen Steuern dort“. Wenn es aus dem Brexit für Voges etwas zu lernen gibt, dann das: „Das sind die Folgen von Volksabstimmungen, wenn die Menschen blind aufgehetzt werden.“

Das sieht auch Maggie von Donop so: „Man hätte diese wichtige Frage nie an das Volk geben dürfen.“ Viele seien sich der Konsequenzen nicht bewusst gewesen. „Und sie sind von den Brexiteers belogen worden.“ Von Donop hofft, „dass man mit Flexibilität auf beiden Seiten im letzten Moment noch eine Lösung findet.“ Ihre eigene Lösung hat sie inzwischen. Den deutschen Pass: „Ich wollte den früher schon mal beantragen. Aber die Bedingungen waren schwieriger. Seit 2008 geht es einfacher.“ Besorgt bleibt Maggie von Donop trotzdem: „Wir haben ja noch ganz viele Freunde auf der Insel. Was wird aus ihnen?“

Josephine Streit, die Vorsitzende der Gifhorner Dumfries-Friends, sorgt sich um den Austausch ihrer Berufsschüler mit der schottischen Partnerstadt. „Das geht schon dieses Jahr nicht mehr.“ Viele orientierten sich der Sprache wegen nach Irland um. Doch es gehe ja auch um Lebenseinstellung und Alltagserfahrungen: „Das geht alles verloren.“

Ihrem Heimatland attestiert die Engländerin „ein bisschen Sturheit“. Beinahe empört ist sie, dass sich London praktisch nicht um die Landsleute im Ausland kümmere: „Was passiert mit uns?“ Vergangenen Freitag hat auch Streit ihren Einbürgerungsantrag bei der Kreisverwaltung abgegeben. „Ich habe bis zuletzt gewartet.“ Umso glücklicher war sie über die Reaktion im Schloss: „Ich habe mich bei der Mitarbeiterin richtig willkommen gefühlt. Sie hat es mir sehr leicht gemacht.“