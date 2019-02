Feuerwehr Grassel will Mitglieder werben

Das machte Ortsbrandmeister Jan Klages während der Jahressitzung deutlich, zu der unter anderem auch Vertreter der Partnerwehr aus Wedesbüttel-Wedelheine begrüßte. Klages machte deutlich, so heißt es in der Pressemitteilung, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich sei, dass viele die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr übernehmen. Er appellierte zeitgleich, dass die Einwohner von Grassel mehr Verantwortung in diesem Bereich übernehmen müssten und „nicht nur im Schadenfall sich mit der Feuerwehr beschäftigen“ sollten.

Natürlich, so heißt es weiter, werde sich die Ortsfeuerwehr Grassel 2019 um die Mitgliederwerbung mit einigen Aktionen im Dorf kümmern. „Wir werden versuchen, alle Altersklassen zu erreichen und so für den Dienst an der Allgemeinheit zu werben.“

2018 sei hinsichtlich des Einsatzaufkommens relativ ruhig gewesen. Die Aktiven seien neunmal ausgerückt. Darunter sei auch die erfolgreiche Rettung eines Kindes von der Insel des Sauteiches gewesen, das im Februar auf dünner Eisdecke eingebrochen sei.

Klages wurde in geheimer Wahl bei einer Enthaltung wiedergewählt. Auch der Atemschutzbeauftragte Johannes Seehofer und Sicherheitsbeauftragter Ernst-Dietrich Morgener wurden in ihren Ämtern bestätigt. Befördert wurde Fabian Garms zum Oberfeuerwehrmann, Matthias Stein und Dominique Wieland zum Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise -frau, Ernst-Dietrich Morgener zum ersten Hauptfeuerwehrmann und Kai Peters zum Löschmeister.

Für 25-jährige fördernde Mitgliedschaft wurden Traute Weirauch und Siegfried Heise geehrt, ebenso Frank Lütge und Dirk Rinkel für 40 Jahre. Das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen für ehemalige Mitglieder der Einsatzabteilung erhielten Rolf Klages für 40 Jahre, Eckard Rettstadt für 50 Jahre und Johann Ryll für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr.