Die Stadt treibt den Bebauungsplan für das große neue Baugebiet am Hohen Feld voran.

Hohe Ziele am Hohen Feld – Baugebiet als Experimentierfeld

Nach jahrelangen Vorplanungen geht die Stadtverwaltung mit dem Baugebiet Hohes Feld in den Endspurt. Mit 150 Wohneinheiten und eigenem Kindergarten auf 5000 Quadratmeter großem Grundstück ist das Quartier zwischen Wilscher Weg, Kirchweg und evangelischem Friedhof beinahe ein eigener kleiner Stadtteil. Am Dienstag prüft der Planungsausschuss des Rats die Details. Klar ist: Die örtlichen Bedingungen haben es in sich. Zugleich verfolgt die Stadt auf dem 11 Hektar großen Areal ambitionierte stadtplanerische Ziele.

Insgesamt sollen 50 Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen, weitere 20 Reihenhäuser und 80 Wohnungen in Geschossbauten. Die Hälfte davon, also 40, müssen für günstige Mieten im sozialen Wohnungsbau entstehen. Diese Häuser im nördlichen Teil des Baugebiets werden drei Vollgeschosse haben.

Auch die Einzelgrundstücke sind für Gifhorner Verhältnisse vergleichsweise eng gruppiert. Der Bebauungsplan sieht Mindestgrößen von 500 Quadratmetern vor. Entstehen sollen darüber hinaus Mehrgenerationenhäuser und Einrichtungen für Seniorenwohngemeinschaften. Im nördlichen Teil sind zudem besonders energiesparende Passivhäuser vorgesehen, die nach bestmöglicher Sonnennutzung ausgerichtet werden sollen.

Erdwärmesysteme scheitern dagegen an einer mit Bauschutt verfüllten Altlast im Plangebiet und an der Lage inmitten eines künftigen Trinkwasserschutzgebiets. Alle Bauherren müssen wegen dieser Einschränkungen eine Baugrunduntersuchung vornehmen lassen und ein Baugrundgutachten beibringen.

Die in Gifhorn verbreiteten Satteldächer werden sich am Hohen Feld absehbar kaum finden. Bei den Mehrfamilienhäusern schon gar nicht. Und für die Einfamilienhäuser konstatiert die Stadt: „Generell sollen Bauformen mit flach geneigten Dächern oder Flachdächern errichtet werden können. Es besteht derzeit eine sehr große Nachfrage nach diesen Bauformen, teilweise auch mit Staffelgeschossen.“

Vermarktet wird das Quartier überwiegend von der stadteigenen Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft GEG. Doch auch Privatanbieter werden Grundstücke anbieten können. Weil sich Grundeigentümer gegen die Planungsideen und wohl auch gegen die von der GEG gebotenen Ankaufspreise sträubten, musste die Stadt am Hohen Feld erstmals ein Umlegungsverfahren anwenden.

Erschlossen wird das ganze neue Wohngebiet ausschließlich über den Wilscher Weg in Höhe der Einmündung Ährenweg. Zum Kirchweg hin, also auf direktem Weg zur Innenstadt, soll es lediglich Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer geben, außerdem Zufahrten für Trecker auf dem Weg zu den verbleibenden Ackerflächen.

Am Wilscher Weg sollen Querungshilfen Fußgängern mehr Sicherheit geben, wenn der Verkehr zunimmt.

Eine neue Idee verfolgen die Stadtplaner am Ostrand der Siedlung an der Grenze zum Friedhof. Eine Hälfte wird als Grünzug mit heimischen Gehölzen angelegt. Die andere Hälfte firmiert als Parkanlage mit Aktivplatz und Laufparcours für Freiluftfitness direkt vor der Haustür. Dort kann sich die Stadt außer Bänken, Sitzreihen und Anlehnhilfen unter Solarlaternen auch Sportgeräte vorstellen. Ein Vorbild dafür steht mit dem Bewegungsparcours am Sportpark Flutmulde.