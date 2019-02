Schützen in Gravenhorst bestätigen ihren Vorsitzenden im Amt

Der Vorsitzende des Schützenvereins KKS Tell Gravenhorst/Ohnhorst, Klaus-Dieter Stolzenburg, hat Dario Mander für 25-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel des Vereins ausgezeichnet.

Stolzenburg, so heißt es in der Pressemitteilung, blickte in seinem Jahresbericht auf ein gut besuchtes Schützenfest und eine ganze Reihe gelungener Veranstaltungen zurück, die zum Teil in guter Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Sportverein im Dorf organisiert worden seien.

Auch die Bürgermeisterin der Gemeinde Meine, Ute Heinsohn-Buchmann, griff dies in ihrem Grußwort auf und bedankte sich bei allen Vereinen des Doppeldorfes für die gute Zusammenarbeit zum Wohl der Allgemeinheit. Abschließend bestätigten die Schützen Vorsitzenden Stolzenburg, Schießsportleiter Jürgen Klänelschen, Schriftführer Wolfgang Dee und Kassierer Sven Jäger in ihren jeweiligen Ämtern.