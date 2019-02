Plauderstunde mit der Bürgermeisterin

Christian Rode, Ute Heinsohn-Buchmann und Marco Bührig (von links) beim Bürgerabend in Wedelheine.

Der Reigen der Bürgerabende in der Gemeinde Meine startete am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus. Flankiert von Ratsmitgliedern stand Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann gut 80 Interessierten aus den Orten Wedelheine, Wedesbüttel und Martinsbüttel Rede und Antwort.

Noch keine Lösung gibt es für die Bushaltestelle auf der Alten Dorfstraße in Richtung Meine. Die Politik sträubt sich weiter gegen die vom Planer angedachte Lösung, wonach der Bus auf der Straße halten soll und fordert eine Haltebucht., berichtete der Vize-Bürgermeister Christian Rode.

Er kündigte zudem an, dass am Ortsausgang von Wedesbüttel auf Höhe des Feuerwehrhauses eine zusätzliche Bushaltestelle beantragt wurde. Auf der Agenda für 2019 steht der Ausbau des Fußweges zum DGH und der Straßenendausbau im Baugebiet Wedesbüttel-Nord nebst Fußweg und weiterer Beleuchtung. Auch beim Dauerthema Internet habe sich die Situation spürbar verbessert. Auch für den baufälligen Glockenturm auf dem Friedhof in Wedelheine gibt es nach langem Gezerre eine Lösung. Die Samtgemeinde trägt die 30 000 Euro für die von ihr favorisierte Sanierungs-Variante.

Harsche Kritik gab es am Jugendclub. Rode beklagte die Verschmutzung des Areals sowie „unvorhersehbare Öffnungszeiten“.

In der, von Ortsbrandmeister Marco Bührig moderierten Runde kamen auch Bürger zu Wort. Jörg Blecker als Mitglied des Teams, das 2022 die 1000-Jahr-Feier von Wedesbüttel plant, berichtete vom Sachstand. Mittlerweile gibt es sogar einen Termin. „Die Hauptfeier wird vom 9 bis 11. September 2020 stattfinden“, verkündete Blecker. Zudem soll zeitnah ein Förderverein gegründet werden. Pläne gibt es auch für die Breihan-Hütte. Eine Arbeitsgruppe will die Hütte am Sportplatz bis zum Sommer wieder nutzbar machen.