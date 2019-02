Totalschaden und Verletzte nach Vorfahrtvergehen in Gifhorn

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagabend in Gamsen zwei Menschen verletzt worden. In der 30-Zone an der Kreuzung Immenberg/Neubokeler Straße nahm ein 59-Jähriger Toyota-Fahrer einem 28 jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, dabei schleuderte der VW auf den Randstreifen und fuhr dann gegen zwei auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge.

Alle vier Fajrzeuge erlitten Totelschaden und mussten abgeschleppt werden. Foto: Bernd Behrens

Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben haben alle vier Fahrzeuge Totalschaden (verzogene Vorderachsen). Da auch Kraftstoffe ausgelaufen waren, war die Feuerwehr Gamsen mit Ölbindemitteln im Einsatz da auch Kraftstoffe ausgelaufen waren.