Geplante Bushaltestelle würde Ohnhorster Dorfbild verändern

Bei der Bereisung mehrerer Orte haben sich die Mitglieder des Bauausschusses der Gemeinde Meine Klarheit über noch unerledigte Aufgaben aus dem vergangenen Jahr verschafft. Eine Station war die Lindenallee in Ohnhorst, wo die beidseitige Bushaltestelle barrierefrei umgebaut werden soll. Dem Gesetz nach sei eine Länge der Kasseler Borde von 18 Metern für den Einstieg vorgeschrieben, erklärte Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann (Gruppe WGM-SPD). Nach bisheriger Planung müsste dafür die vorhandene Abbiegung in den Bergweg, verschwinden. „Das dürfte den Anwohnern kaum gefallen“, gab CDU-Ratsfrau Ingrid Richter zu bedenken, weil der gewohnte Platzcharakter wegfallen würde. Vor Ort wurde die Möglichkeit diskutiert, kürzere Bussteige zu bauen, um die aktuelle Situation samt Wertstoff-Sammelcontainern zu erhalten. Heinsohn-Buchmann wies darauf hin, dass alle Planungen in Absprache mit der Verkehrsgesellschaft des Landkreises erfolgt seien. „Außerdem ist nur die 18-Meter-Variante förderungsfähig“, machte sie deutlich. In der anschließenden Sitzung einigte sich der Ausschuss auf eine Vertagung des Beschlusses. Zunächst soll geklärt werden, ob eine kürzere Bauvariante doch förderungswürdig ist.

