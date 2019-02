Kinderfeuerwehren brauchen mehr Mitglieder

Rötgesbüttel Beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Rötgesbüttel wurde Bilanz gezogen und viel Lob ausgesprochen. Etliche Mitglieder erhielten Auszeichnungen.

. Der Musikzug Hillerse empfing die 70 Delegierten, Ehrengäste und zahlreichen Feuerwehrleute zum Kreisjugendfeuerwehrtag im Dorfgemeinschaftshaus am Sonntagvormittag mit Musik.

Kreisjugendfeuerwehrwartin Bianca Röder und ihre Stellvertreter waren erfreut sich über den guten Besuch und das rege Interesse an ihrer Arbeit.

Röder gab anschließend ihren Jahresbericht für das zurückliegende Jahr über die Aktivitäten der 71 Jugendfeuerwehren im Landkreis Gifhorn ab. Demnach sind insgesamt 1114 Jugendliche aktiv, darunter 379 Mädchen. Das sind in der Bilanz 41 Jugendliche mehr als 2017.

Erfreulich sei gewesen, dass 81 Mitglieder zu Einsatzabteilungen wechselten. 251 Jugendliche wurden neu aufgenommen, darunter 41 aus den Kinderfeuerwehren.

Trotz dieser guten Zahlen haben 28 Jugendfeuerwehren Nachwuchssorgen, gab die Kreisjugendfeuerwehrwartin zu bedenken. Die 91 Kinderfeuerwehren haben zusammen 694 Mitglieder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

„Ich möchte noch einmal die Jugendfeuerwehren Päse und Adenbüttel loben. Beim Bezirkswettbewerb waren beide unter den besten zehn, auch die fünf anderen Gruppen hatten ordentliche Platzierungen“, lobte Röder.

Im Ausblick auf 2019 gibt es im März eine Wertungsrichterschulung, den Kreiswettbewerb in Sassenburg, den Bezirksentscheid in Hann. Münden und den Landeswettbewerb in Wildeshausen. Zum Abschluss folgt der Kreisorientierungsmarsch im Oktober im Boldecker Land.

Auf die Zusammenarbeit mit dem Jugendforum freut sich der 15-jährige Jugendfeuerwehrmann Felix Rether aus Gamsen als neuer Vize-Sprecher. Anna-Lea Rose aus Lagesbüttel wurde verabschiedet.

Landrat Dr. Andreas Ebel fragte ein Jugendfeuerwehrmitglied: „Warum bist du in der Jugendfeuerwehr“. „Schon mein Vater und mein Opa waren in der Feuerwehr, um Menschen zu retten. Langweilig ist es dort nicht“, war die Antwort des Jugendlichen gegenüber Ebel.

Mit dem Leitspruch „Zukunft gestalten – deine Feuerwehr“ beendete Kreisbrandmeister Thomas Krok die Versammlung.

Die Ehrungen übernahmen Landesjugendfeuerwart Stefan Bettner, Bezirksfeuerwehrwart Stefan Blume und Kreisjugendfeuerwehrwartin Bianca Röder.

Das Ehrenzeichen erhielten Dirk Böckler (Ribbesbüttel), Marcus Harms (Westerholz) und Marvin Klann (Müden). Die Floriansmedaille bekamen Ralf Grimm (Altendorf), Angelika Dörheit (Grußendorf), und Hans-Heinrich Rieken (Groß Oesingen). Das Ehrenzeichen in Silber erhielten Nina Kinas (Wasbüttel) und Andres Schmidt (Isenbüttel). Für seine langjährige Jugendarbeit wurde Reinhard Behrens (Ehra Lessin) geehrt und verabschiedet.