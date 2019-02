Unbekannter tritt und beraubt einen 33-Jährigen

. Zu einer räuberischen Erpressung ist die Gifhorner Polizei am Freitag gegen 22.50 Uhr gerufen worden. Laut Einsatzbericht begleiteten zwei bisher unbekannte Männer einen 33-Jährigen. Sie wollte n in einer Kneipe im Steinweg noch etwas trinken. Einer der Männer jedoch führte laut Polizeiprotokoll den 33-Jährigen in eine dunkle Gasse, zog ihn am Oberkörper herunter, trat ihn und forderte die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer gab einen 50-Euro-Schein heraus. Die beiden unbekannten Täter entfernen sich in Richtung Fallerslebener Straße. Die von der alarmierten Polizei sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ, heißt es abschließend.

