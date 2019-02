Die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede wird Realität

Isenbüttel. Die Gründungsversammlung findet am 6. Februar statt. Die Hilfeleistungen starten erst in einigen Monaten.

Ein Jahr nach dem Start der Planungen für eine Sozialgenossenschaft ist die Satzung unterschriftsreif. Die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede lädt am Mittwoch, 6. Februar, um 18.30 Uhr zur Gründungsversammlung ins Schulzentrum ein. Auf der Tagesordnung stehen die Wahl des Aufsichtsrats sowie die Bestellung des Vorstands. Sozialkoordinator Thorsten Müller sowie Eberhard Müller und Klaus Semmerling vom Vorbereitungsteam hoffen viele Interessierte, die mit ihrer Unterschrift den Beitritt erklären.

Um Mitglied zu werden, ist später der Erwerb eines 50-Euro-Geschäftsanteils notwendig. Die Gründung ist mit einer Generalversammlung gekoppelt, die den Aufsichtsrat wählt. Dieses Gremium bestellt anschließend den vierköpfigen Vorstand. Sinn und Zweck der Gründung ist der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe für betagte und hilfsbedürftige Menschen in der Samtgemeinde.

Die Genossenschaft will dafür ein Netzwerk aufbauen und Mittler zwischen Hilfegebern und Hilfenehmern sein. Wer Leistungen in Anspruch nehmen will, muss der Genossenschaft angehören. „Es können beliebig viele Anteile erworben werden“, erklärte Müller. „Bis wir mit den Hilfeleistungen starten können, werden noch einige Monate vergehen.“ Bisher haben sich 70 Hilfegeber gemeldet.

Um für eine Aufwandsentschädigung von 8 Euro pro Stunde von ihnen unterstützt zu werden, muss man mindestens 75 Jahre alt sein oder seine akute Hilfsbedürftigkeit per ärztlichem Attest nachweisen. „Wir werden nicht in Konkurrenz zu Handwerkern und Dienstleistern treten“, betonte Müller.