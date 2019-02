Stadt saniert Feuerwehrhaus für 1,4 Millionen Euro

Die Ortsfeuerwehr Gifhorn feiert 150-jähriges Bestehen. Gegründet 1869, steht 2019 für die Freiwilligen ganz im Zeichen des Jubiläums. Nach der Mitgliederversammlung der fast 120 Aktiven am Wochenende geht es noch im Februar mit dem Festball los. Die Stadt feiert gewissermaßen mit Investitionen in ein zeitgemäß funktionales Gerätehaus mit. Die 1985 errichtete Fahrzeughalle brauchte allerdings ohnehin eine Auffrischung.

Stadt-Sprecherin Annette Siemer sprach auf Anfrage von mehr als 1,4 Millionen Euro an Sanierungskosten. Die Fahrzeughalle werde grundsaniert, der angrenzende Jugendbereich nach den Vorstellungen des Nachwuchses um Jugendwart Felix Kahle als multifunktionaler Raum gestaltet.

Für die Dachsanierung wurde die gesamten bereits 2007 von einem Privatinvestor installierten Photovoltaik-Module abgenommen. Im Inneren lässt die Stadt Schäden am Estrich ausbessern und die gesamte Halle neu fliesen. Die Ausfahrten bekommen neue elektrische Tore für schnelles Ausrücken im Alarmfall. Die wichtige Absauganlage für Abgase wird ebenso auf Stand gebracht wir die Beleuchtung: LED-Technik spart Energie.

Neu hergerichtet und nach praktischen Erfordernissen überarbeitet werden die Abschnitte der Feldküche und des Lagers. Siemer: „In diesem Zusammenhang erneuern wir auch die haustechnischen Einbauten der gesamten Fahrzeughalle.“

Neue Fahrzeuge, mit denen Kommunen ihre Feuerwehr zu besonderen Anlässen gern termingerecht ausstatten, gibt es 2019 in Gifhorn nicht. Einzige Ausnahme ist der Ersatz des 2006 beschafften Kommandowagens für die Einsatzleitung. Dennoch hält die Stadt den Fuhrpark der Löschkräfte auf Stand. Zurzeit feilen Experten zusammen mit den Führungsriegen aller fünf Ortsfeuerwehren aus Gifhorn, Gamsen, Kästorf, Neubokel und Wilsche an einem neuen Feuerschutzkonzept. Sprecherin Siemer zufolge wird das Papier noch in diesem Jahr fertig: „Daraus ergeben sich dann die zukünftigen Neubeschaffungen.“

Über ein kleines Geburtstagsgeschenk können sich die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in diesen Tagen freuen. Nach dem Ratsbeschluss von Januar verteilen die Ortsbrandmeister kostenlose Dauerparkscheine für die öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt.