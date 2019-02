Print Box – Neues Geschäft in der Gifhorner Fußgängerzone

Gute Nachrichten für Gifhorns Fußgängerzone: Nach dem Aus des Zeitschriften-Kiosks Steiner bei Ceka und den angekündigten Schließungen des Modemarkts in der Hempel-Galerie und des Handarbeitsgeschäfts Heidis Masche in der Steinweg-Passage eröffnet im lange Zeit leerstehenden Ladenlokal nebenan ein neues inhabergeführtes Geschäft. Die Gifhorner Grafikerin Regina Waue holt ihr Geschäft „Bedruckte Tapete“ aus dem Isenbütteler Weg ins Zentrum des Einzelhandels und verlagert den Schwerpunkt auf kreativ gestaltete Gebrauchsgegenstände und Accessoires. Unter dem neuen Namen „Print Box“ macht sie den Gifhornern Mut auf eigene Gestaltungsideen: „Print dir, was auch immer du willst.“

Mit ihrem digitalen Druckerpark verwandelt die 51-Jährige vor den Augen der Kundschaft Alltagsgegenstände in individuelle Lieblingsstücke und aufmerksamkeitsstarke Hingucker.

Zurzeit baut Waue den rund 110 Quadratmeter großen Shop, in dem einst das Bastelgeschäft H&S firmierte, zusammen mit Vermieterin Marie-Luise Höhns und heimischen Handwerkern um. Die Wände zeigen Beispiele für ideenreich gestaltete Tapeten und Raumdesigns ganz nach dem eigenen Geschmack, in Szene gesetzt von einem modernen LED-Lichtkonzept. In der gemütlichen Sofaecke können Kunden in Ruhe nach Designvorlagen stöbern oder neugierig der Arbeit der Drucker zusehen. Im März öffnet die Print-Box ihre Türen. Gefeiert wird nach gelungenem Neustart im April.