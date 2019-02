Gifhorn. Nach dem Finale kann es nur ein Wort geben. Das Wort, das im „Concerto Humoroso“ von Gogol & Mäx schon sehr früh hinterlistig skandiert wird: „Zu-ga-be“! Das Publikum in der Stadthalle fraß den beiden Clowns der Kammermusik förmlich aus der Hand, immer wieder hallten laute Bravorufe aus dem Parkett.Dabei ist das Rezept von Christoph Schelb (Gogol) und Max-Albert Müller (Mäx) ein ganz einfaches. Mag das Bühnenbild zunächst noch einen gediegenen Salon suggerieren, es ist eine Manege für den Weißclown, der vom August kräftig düpiert wird. Mag Gogol im feinsten, später zerstörten Frackzwirn noch so oft sagen: „Concerto solo“, der Irrwisch Mäx mit der weißen wilden Wallemähne wird es in riesigen Clownsschuhen – wenn auch musikalisch virtuos – zerstören. Und das Publikum frisst ihm aus der Hand. Schier unendlich erscheint sein Reservoir an Dingen, die Krachmusik machen und sich unter Tüchern, in Zylindern und Koffern oder hinter der Drapierung verbergen: Kuhglocken, „Stradivari Metallica“, diverse Glockenspiele oder ein gefährlich herumschleuderndes Alphorn. Um diesen Springteufel zu bannen nützt Gogol auch die weiße Bach-Büste nichts, die er wie der Vampirjäger Kruzifix und Knoblauch vor sich hält. Vergebens. Die Zuschauer lachen beseligt, wenn Mäx sein Credo, ähnlich dem „Schöööön!“ oder „Nit mööglich“ großer Zirkusclowns immer wieder schnarrt, raunt und hervorzischt: „La Cucaracha!“ Der Cha Cha Cha wird Leitmotiv. Und nicht nur gute Musiker sind beide, auch veritable Akrobaten. Sie turnen bemerkenswert auf dem schwarzen Piano, Mäx kann sich zusammenklappen als hätte er keine Knochen. Ganz unbeschreiblich ist der Kampf, den beide mit der Tücke des Objekts erleben, um ein Notenblatt aus unerreichbaren Höhen zu holen. Wenn das auch manchmal Flachsinn ist, das hat Methode und ist gekonnt. Eins ist sicher: So viel gelacht wird nicht immer!

