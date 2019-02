Erster Einsatz für das Feuerwehr-Maskottchen in Lebensgröße

Ein Maskottchen in Lebensgröße wird die Gifhorner Ortswehr ab sofort begleiten. Frank Maiwald hatte mit Tochter Anne die Idee dazu, die Volksbank als Sponsor gab das Geld, und den ersten Auftritt hatte das erst dritte lebensgroße Feuerwehrmaskottchen in Deutschland am Samstag bei der Jahresversammlung im BSK-Saal.

Auf 603 Mitglieder kommt die Ortswehr, darunter 118 Aktive (11 Frauen), 34 Mitglieder in der Jugendwehr, 16 Kinder in der Kinderfeuerwehr, 30 Senioren in der Altersabteilung, 29 Musiker und 376 fördernde Mitglieder, berichtete der scheidende Ortsbrandmeister Uwe Michel.

Zwei große Aufgaben muss nun sein Nachfolger Maik Schaffhauser bewältigen. Am 6. September soll das 150-jährige Jubiläum mit einem Festkommers gefeiert werden, am Tag darauf gibt es einen Tag der offenen Tür und am Abend wieder auf dem Schützenplatz ein großes Fest und Musik nach Oktoberfestmanier. Am Sonntagvormittag findet der Kreisfeuerwehrtag in Gifhorn statt.

Auch den Bedarf an neuen Fahrzeugen meldete Michel an. Ein LSTF von 1991 muss ersetzt werden, zwei weitere, jüngere Fahrzeuge werden dieses Alter nicht erreichen, gab er bekannt. Auch die Drehleiter fällt immer öfter aus.

Bürgermeister Matthias Nerlich kündigte an, für solch ein geschätzt eine Millionen Euro teures Fahrzeug demnächst die Anschaffung im Stadtrat zu thematisieren.

Madline Daus und Jan Warnecke, Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte, berichteten über die Arbeit mit dem Nachwuchs. Die Jugendwehr schaffte es zum zweiten Mal bis zu den Bezirkswettkämpfen. Verpflegungstrupp-Chef Hubert Schwanke meldete 714 Arbeitsstunden, Musikzugführerin Anita Keller 71 Übungstage, Wolfgang Scharfenberg 1360 Hydrantenprüfungen durch die Senioren.

Nach 27 Jahren Vorstandsarbeit verabschiedete die Wehr Lothar Bunk aus dem Vorstand. Für langjährige aktive Mitgliedschaft ehrte die Versammlung Andreas Bothner, Axel Hohnke (40 Jahre), Anita Keller und Torsten Hildebrandt (40 Jahre Musikzug), Sebastian Lampe, Björn Schrader, Andre Junge (25 Jahre), Matthias Otto und Luis Campe (25 Jahre Musikzug). Befördert wurden Alexander Volbers und Stefan Wilhauk (zum Oberfeuerwehrmann), Kilian Bother, Fabien Koch, Patrick Stöhr (Hauptfeuerwehrmann), Jens Blum Sebastian Lampe, Thomas Eick und Christian Molle (1. Hauptfeuerwehrmann). Tamina Becker, Calvin Bosse, Ben Ole Burgdorf, Denise Haske. Leon Haufe, Jason Phil Kolmer, Anna Mikl, Nils Pätzold, Vivien Polzelnik, Andre Quas und Lukas Tietge wurden bei den Aktiven aufgenommen und wie Björn Thiele zu Feuerwehrleuten ernannt.