Bürgerverein Bernsteinsee hilft obdachloser Familie

Völlig niedergebrannt ist in der Nacht zu Dienstag der vergangenen Woche ein Wohnhaus am Bernsteinsee bei Stüde.

Durch einen Brand hat eine Familie aus dem Bernsteinseegebiet in Stüde vor einer Woche ihr Zuhause verloren (unsere Zeitung berichtete).

Der Bürgerverein Bernsteinsee Stüde hat nicht lange gezögert und eine groß angelegte Spendenaktion gestartet. Am Wochenende wurde der Spendenaufruf in den sozialen Medien veröffentlicht. Melanie Angelini vom Vorstand erklärte am Sonntag auf Anfrage, dass es selbstverständlich sei, in dieser Notlage Solidarität zu zeigen, aber vor allem die Familie mit der Gemeinschaft zu tragen. Die Familie, die dauerhaft am Bernsteinsein gewohnt habe, habe am späten Montagabend alles verloren und sei obdachlos geworden. Knapp 100 Feuerwehrleute bekämpften in der zurückliegenden Woche den Brand im Ferienhausgebiet. Die Polizei schätzte den Schaden auf 250.000 Euro.

Angelini: „Wir helfen gern und unterscheiden nicht, wer ist Mitglied bei uns und wer nicht.“ Der Bürgerverein hat ein Spendenkonto, aber auch einen Termin eingerichtet, an dem Barspenden abgegeben werden können.

Letzterer ist am Sonntag, 17. Februar, um 13 Uhr nach der Winterwanderung im Restaurant am Bernsteinsee. Dort wird der Vorstand des Vereins die Geldspenden für die in Not geratene Familie persönlich entgegennehmen und weiterleiten.

Angelini bittet darum, dass keine Sachspenden abgegeben werden, weil die Familie derzeit keinen Platz hätte, diese zu lagern.

Das Spenden-Konto: Bürgerverein Bernsteinsee Stüde e.V.; IBAN: DE87 2579 1635 0012 0812 01; bei Spendeeinzahlung über PayPal an vorstand@bv-bss.de; Stichwort: „Spende Dornröschenweg“