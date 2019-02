Parkzeitbeschränkung am Friedhof denkbar

An ein Schild wie dieses in Calberlah ist auch in Isenbüttel gedacht.

Die Gemeinde will am Friedhof lagernde Sperrmüllsammler mit einer Parkzeitbeschränkung in die Schranken weisen. Der Bauausschuss sprach sich dafür aus, beim Kreis eine temporäre Befristung zu beantragen, die rund um die Sperrmülltermine mit mobilen Schildern ausgewiesen wird.

Vorgesehen ist, die Parkzeit auf zwei Stunden zu befristen. Diese Reglung würde Mitarbeiter des Ordnungsamts der Samtgemeinde ermöglichen, bei Verstößen Knöllchen zu verteilen.

Die Verwaltung reagiert damit auf Vorkommnisse während der letzten Sperrmüllsammlung. Während größerer Trauerfeiern war der Parkstreifen dort mit campierenden Sperrmüllsammlern und gelagertem Müll gefüllt, so dass Trauergäste und Friedhofsbesucher keinen Parkplatz fanden.

Das Problem ist nicht neu. In der Vergangenheit hatten die zumeist osteuropäischen Sammler ihr Lager am Sportplatz aufgeschlagen und dort häufig Sperrmüll zurückgelassen, den sie als unbrauchbar einstuften und der später von der Gemeinde entsorgt werden musste. Seit dort Schilder in polnischer Sprache stehen, ist das besser geworden, jedoch ist am Friedhof ein neuer „Hot-Spot“ entstanden.

Im Gremium war das Echo auf den Vorschlag geteilt. Mangels anderer Lösungsideen, versammelte sich die Politik jedoch geschlossen hinter dem Vorschlag der Verwaltung. „Das mit den Schildern ist eine tolle Idee“, hieß es im Rund. „Auch wenn wir das Problem wohl nur an eine andere Stelle im Ort verlagern, aber der Situation am Friedhof hilft es.“

Sollte der Gemeinderat das auch so sehen, muss der Landkreis grünes Licht geben.