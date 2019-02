Die Gemeindeverwaltung Rühen fragt: Wer kennt diese Möbel?

. „In der heutigen Zeit ist es kein Kavaliersdelikt, sondern eine riesengroße Schweinerei, solche Umweltverschmutzungen und Verschandelung der Natur und Spazierwege zu begehen“, heißt es empört in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung Rühen.

Abgelegt wurden die diversen Gegenstände in der Gemarkung Rühen, hinter der Mittellandkanalbrücke in Richtung Grafhorst, erster Weg links am alten Bahndamm. So wird die Lage der wilden Deponie beschrieben.

Es dreimal jährlich eine Sperrmüllabfuhr, bei der derartige Gegenstände abgeholt werden. „Wer nicht so lange warten kann, sollte doch bitte die Firma Remondis in Gifhorn unter

(05371) 98870

anrufen. Ich hoffe, dass es anhand der Gegenstände eventuell gelingen könnte, diesen Übeltäter zu ermitteln. Wer erkennt die Couch, den Schrank, den Tisch, insbesondere den Drehstuhl, diverse Gegenstände die hier abgelegt wurden. Die Gemeinde Rühen bittet um Ihre Mithilfe diese Umweltverschmutzer ausfindig zu machen, um sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen“, schließt Andrea Riebe den Aufruf der Gemeinde.