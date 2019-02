150 Jahre Dorfgeschichte auf 250 gedruckten Seiten

Die Fleißarbeit hat Früchte getragen. Pünktlich zum 150-jährigen Bestehen liegt die Chronik des Realverbandes druckfrisch auf dem Tisch.

Was die siebenköpfige Arbeitsgruppe um Fred Weidemann gesichtet, sortiert und zusammengefügt hat, durften zuerst die Mitglieder der 1869 gegründeten Gemeinschaft bei ihrer Jahresversammlung in Augenschein nehmen.

Realverband? Manch einer kann heute mit diesem Begriff nichts mehr anfangen. Damit das Wissen über dessen Sinn und Zweck sowie seine Geschichte nicht komplett verloren geht, haben Weidemann und seine Mitstreiter Marlena Stumpf-Hotop, Renate Altenkirch, Paul Lütge, Gunter Karsten, Jürgen Höper und Heino Fründt sich 2014 zusammengetan und seither in 29 Sitzungen Unterlagen gesichtet und aufgearbeitet. Wer die 250 Seiten durchblättert, findet viele Fotos von der Arbeit auf dem Feld und den Höfen. Zudem Flurkarten, sowie Dokumente, Rechnungen, Verträge und Protokolle über dies und das.

Oftmals in altdeutscher oder in Sütterlin-Schrift verfasst und von den Chronik-Machern übersetzt.

Das Buch enthält auch Unterlagen über die Flurbereinigung zum Bau des Elbe-Seiten-Kanals und ein Kapitel, in dem Begriffe wie Trettung oder Rezess erklärt werden, mit denen die wenigsten heute noch etwas anfangen können. Ideengeber Weidemann ist mit dem Ergebnis der Teamarbeit sehr zufrieden. Er ist zuversichtlich, dass die ersten 100 Exemplare, die teils noch gedruckt werden, schnell vergriffen sein werden. Der Öffentlichkeit wird die Chronik am Sonntag, 24. Februar um 16 Uhr in der Alten Schule Wasbüttel in der Reihe „Kaffee mit Schlag“ vorgestellt.