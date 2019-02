USK und BSK freuen sich über ihre gute Zusammenarbeit

Weniger mit Schießen, mehr mit der neuen Datenschutzgrundverordnung musste sich Karsten Ziebart, Major des USK, in seinem ersten Amtsjahr beschäftigen.

Dank stattete er bei seinem Bericht auf der USK-Generalversammlung in der Stadthalle am Freitagabend seinem Majors-Kollegen vom BSK, Carsten Gries, ab. Denn in Zusammenarbeit beider Korps ließ sich das Problem schneller lösen. Die sehr gute Zusammenarbeit betonte auch Gries in seinem Grußwort. „Ein solches Miteinander der beiden Korps habe ich noch nie erlebt, und ich gehöre dem Kommando schon seit 22 Jahren an“, lobte er unter dem Beifall der USK-Schützen.

Dennoch ufere die Bürokratie weiter aus. Das Eintrittsformular für das USK umfasse statt bisher eine nun fünf Seiten, sagte Ziebart. Gleich in seinem ersten Jahr stellte das USK den Schützenkönig, stellte er dagegen erfreut fest, das Schützenfest sei somit in jeder Hinsicht gelungen gewesen.

Von seinen Schützen forderte Ziebart Unterstützung ein. „Wir hier oben machen unsere Arbeit ehrenamtlich. Hier müssen Entscheidungen getroffen werden, und uns kann niemand sagen, ob diese Entscheidungen immer richtig sind. Was mir dabei immer fehlt, ist die Unterstützung aus euren Reihen. Wenn etwas gut läuft, ist es selbstverständlich, aber wenn mal etwas nicht so gut läuft, gibt ein großes Geschrei. Das ist nicht immer fair“, merkte er an.

Die Gesamtzahl der Schützen sank leicht um sieben auf 766. Schießoffizier Frank Göbel hob den Umbau des Schießstandes in Eigenleistung hervor. Bis auf den Fußboden hatten die Schützen selber Hand angelegt. Besonders tat sich dabei Heinz Posorski hervor. Zum neuen Pressewart wählte die Versammlung Bastian Till Nowak.