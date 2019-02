Grasseler Vereine kämpfen weiter mit der Raumnot

In der Diskussion um Raumnöte im Grasseler Dorfgemeinschaftshaus hat sich der Gemeindebauausschuss vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. Zuvor hatte die Politik ein Antrag des TTCerreicht, in dem der Mehrsparten-Verein auf eine Vergrößerung des Mehrzwecksaals und erweiterte Lagermöglichkeiten drängt. „Das Haus ist mittlerweile die ganze Woche rappelvoll belegt, nicht nur von uns, sondern auch den anderen Dorfvereinen“, erklärte TTC-Vorsitzender Holger Meyer bei der Führung durch die Räume. Dabei führte er auch den aus allen Nähten platzenden Lagerraum für Sportgeräte und die beengten Umkleiden vor. „Der Verein hat durch die Neugründung der Sparten Kinderturnen und -tanzen, Zumba und Tanzen einen Mitgliederzuwachs auf mehr als 220 bekommen“, so Ausschuss-Vorsitzender Manfred Laetzki (Gruppe WGM-SPD). Das sei einerseits natürlich sehr erfreulich, andererseits stelle es den Verein vor die Raumprobleme. In der anschließenden Sitzung sprach sich Detlev Peschel (WGM-SPD) gegen eine Vergrößerung aus, und argumentierte, dass es in anderen Häusern gleiche, wenn nicht größer Probleme gebe. „Die Situation in Abbesbüttel ist dagegen katastrophal“, stimmte ihm Fraktionskollegin Erika Neubauer zu. „Wir behindern die Entwicklung des Vereins, wenn wir kategorisch nein sagen“, meinte Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann (WGM-SPD). „Und das des allgemeinen Dorflebens, das die Vereine bereichern“, schlug Hans-Georg Reinemann (CDU) in die gleiche Kerbe. „Gemeinschaftsleben braucht überall Raum“, hobCDU-Ratsfrau Ingrid Richter hervor und mahnte eine Begutachtung aller Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde an. Eberhard Stolzenburg (WGM-SPD) schlug vor, Priorität auf den Ausbau von Nebenräumen zu legen. Zuletzt einigten sich die Ausschussmitglieder einstimmig auf eine Zwei-Stufen-Planung, um herauszufinden, ob auch ein Saal-Anbau notwendig ist. Hierfür soll ein Posten von 20 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.

