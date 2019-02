Adenbüttels Singgemeinschaft soll wieder wachsen

Mit dem eindringlichen Appell, bei der Nachwuchssuche nicht locker zu lassen, wandte sich Kreissängergruppenchef Dieter Wendel an die Mitglieder der Singgemeinschaft. „Bemüht euch weiter intensiv, vor allem bei der Integration der Neubürger!“, sagte Wendel.

Ihn bedrücke es schon ein wenig zu sehen, wie die Zahl der Aktiven in Adenbüttel immer kleiner werde. „Klingelt einfach mal beim Nachbarn“, schlug Chorleiterin Regina Totsche vor.

Aus ihrer Sicht werde in ihrem Chor eine „großartige Gemeinschaft“ gelebt, was auch mit der vorbildlichen Vorstandsarbeit zusammenhänge. Besondere Auftritte plant die Singgemeinschaft in diesem Jahr etwa mit einem Konzert am Grasseler Sauteich beim dortigen Singkreis, aber auch die traditionelle Begleitung des Weihnachtsgottesdienstes und der Konfirmationen, so Vorsitzende Katrin Krause.

Sie freute sich zudem über die Gelegenheit, einige Fördermitglieder für ihre besonders lange Vereinstreue zu ehren. Ganze 60 Jahre ist Ursula Pahlmann dabei, gefolgt von Gerhard Hauer mit 50, beziehungsweise Wolfgang Beier mit 40, Josef Rampas mit 25 sowie Ulrike Munzel und Michael Heinrichs mit 10 Jahren. Für stolze 60 Jahre aktives Singen wurde Hans-Udo Grunwald ausgezeichnet. In die Reihe der Ehrenmitglieder wurde Elfriede Kopmann aufgenommen.