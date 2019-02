Flax bleibt noch bis März geschlossen

Eine der beiden Flax-Besitzerinnen, Nicole Rudbach, schaut in der Herrentoilette an die immer noch verkohlte Decke.

Fans der Szene-Kneipe Flax in Gifhorn müssen sich weiter gedulden: Die Reparaturarbeiten nach dem Brand in der Herrentoilette Mitte Januar dauern doch länger als geplant. Das sagte eine der beiden Besitzerinnen, Nicole Rudbach, am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung.

Alle Fliesen im Toilettentrakt sind von der Wand geschlagen, die Armaturen demontiert, die Zimmerdecken offen. Und noch immer liegt ein Hauch von Brandgeruch in den Räumen. „Heute war der Sachverständige der Versicherung noch einmal da“, so Rudbach, „aber viel schlauer sind wir noch nicht.“ Denn zu den Reparaturarbeiten kämen nun auch noch ein paar Angleichungen an neuere Bauvorschriften hinzu. So müssten zum Beispiel die Mauerlücken zwischen Deckenverkleidung und Dach geschlossen werden – ohne die hätte sich der Qualm beim Feuer nicht so stark ausbreiten können. Zudem müsse die Elektrik komplett neu verlegt werden, auch die Anschlüsse passten nicht mehr für aktuelle Badarmaturen. Die Arbeiten unter einem offenen Dach seien im Winter zudem schwieriger als im Sommer.

Deshalb ist der nächste Termin für eine Wiedereröffnung nun das Wochenende 2./3. März. „Das ist die Zielgerade“, sagt Rudbach, „aber unter Vorbehalten.“

Weiterhin ist die Brandursache noch nicht geklärt, sagt Polizeisprecher Thomas Reuter: „Die Kollegen sind dran, aber dieses Thema ist sehr arbeitsintensiv.“