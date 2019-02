Aus Liebe zur Heimat

Christhardt Meyer am Tresen des Tante-Emma-Ladens im Gespräch mit Besuchern.

Es ist eine dieser versteckten Perlen lokaler Kulturgeschichte: das Heimatmuseum in Müden, seit 2001 fester Bestandteil des dörflichen Lebens. Mitten im historischen Ortskern steht das alte Bauernhaus, in dem auf drei Etagen der Alltag verschiedener Generationen präsentiert wird.

Eine alte Maschinenwerkstatt mit original Transmissionsriemen ist dort zu sehen, der alte Tante-Emma-Laden ist aufgebaut und Küche, Stube und Schlafzimmer aus den 20er Jahren zeigen das Leben zur damaligen Zeit.

Eine Schulbank aus dem 18. Jahrhundert findet sich dort ebenso wie der Tisch und der Stuhl, an und auf dem der damalige Abgeordnete Horst Schiesgeries bis zum Umbau des Landtages in Hannover im Jahr 2014 gesessen hat – das ausgemusterte Mobiliar brachte er mit in sein Heimatdorf und vermachte es dort dem Museum.

Herz und Seele des Museums ist aber kein Möbelstück, sondern Christhardt Meyer, mittlerweile und aus gutem Grund Ehrenbürger der Gemeinde Müden. Denn Christhardt Meyer hat das Museum in den vergangenen 18 Jahren nicht nur in mühevoller Kleinarbeit aufgebaut, sondern auch Ausstellungen konzipiert, Führungen veranstaltet und den Ausstellungsstücken Leben eingehaucht.

Fragt man ihn nach seiner Lieblingsgeschichte, hört man ihn förmlich die Eindrücke im Kopf durchwandern. Und dann beginnt er mit einem langgezogenen „aaalso...“ zu erzählen – von 80 Jahren Lebenserfahrung, von den mehr als 50.000 Museumsbesuchern und den abertausenden Ausstellungsstücken.

Da sind zum Beispiel die „Hackenreißer“, die Kufen, die früher zum Eislaufen unter die Schuhe gespannt wurden und die regelmäßig die Absätze der Schuhe abrissen. „Ich bin jedes Mal nach dem Eislaufen schnell beim Schuster vorbei, damit es zu Hause keinen Ärger gab“, gesteht Christhardt Meyer – und das Lausbubengrinsen wandert noch heute über sein Gesicht.

Und auch die Veranstaltungen für Schüler, die er organisiert, gehören dazu: „Vom Korn zum Brot“ heißen sie – Christhardt Meyer sammelt dafür eigenhändig alle Kornsorten zusammen, um den Schülern die Vielfalt aufzuzeigen. Oder das Dreschfest, bei dem jedes Jahr die inzwischen 113 Jahre alte Dreschmaschine zum Einsatz kommt. Da sind aber auch die Führungen durch den Ort, bei denen er Menschen mit seiner Begeisterung ansteckt.

„Eine Dame ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben“, erzählt er. Nach der Führung sagte sie zu ihm: „Sie müssen Ihre Heimat wirklich lieben!“ Diese Heimatliebe erklärt vielleicht auch, warum Christhardt Meyer nicht nur Zeit und Herzblut in das Museum steckt, sondern auch so manche Hürde überwindet. Für die Beschriftung der Ausstellungsstücke beispielsweise.

„Dafür habe ich extra einen Computer-Kursus an der Volkshochschule belegt“, schmunzelt Christhardt Meyer. Denn als Kunstschmied und Betriebsschlosser bei VW läge ihm das Restaurieren und Reparieren der alten Kutschen und Maschinen viel mehr.

Jetzt muss das Urgestein der Müdener Heimatgeschichte jedoch kürzer treten – denn auch an Christhardt Meyer gehen 80 Jahre nicht spurlos vorbei.

Für das Heimatmuseum in der historischen Dorfmitte bedeutet das, dass es nur noch nach vorheriger Anmeldung geöffnet wird – oder wenn Christhardt Meyer die spontanen Besucher zufällig kommen sieht und Lust und Laune verspürt, ihnen das Museum zu öffnen.

Auf der sicheren Seite ist, wer eine Führung buchen oder das Museum besuchen möchte und sich dazu bei Christhardt Meyer unter

(05375) 6782

oder per Mail an christhardt.meyer@t-online.de anmeldet.