Vermarktung für schnelles Internet beginnt im Nordkreis

Die rasende Heidschnucke bringt das schnelle Internet in den Landkreis Gifhorn. Mit diesem Logo und dem Schriftzug „Giffinet“, der für „Landkreis Gifhorn Fast Internet“ steht, beginnt die Vermarktung für das geplante kreiseigene Breitbandnetz. Sichtlich erfreut gaben Landrat Andreas Ebel und Kreisrat Mirco Schmidt am Dienstag den Startschuss. Mit dabei war die Vertriebsleiterin der Firma Net-Services, Inga Lassen. Ihr Unternehmen wird als künftiger Netzbetreiber auch die Vermarktung übernehmen.

„Es geht los, Ende Februar sind die ersten Informationsveranstaltungen geplant“, sagte Ebel. Er freue sich, dass die Arbeit der vergangenen zwei Jahre nun für die Bürger des Kreises konkrete Auswirkungen habe. 2016 hatte der Landkreis mit den Vorbereitungen des 60-Millionen-Euro-Projekts begonnen. 20 Millionen davon werden über Fördergelder des Bundes und der EU finanziert.

Zahlen müssen auch die Nutzer, die künftigen Kunden der Firma Net-Services. Wer in den Genuss einer 100 Mbit/s-Leitung kommen möchte, zahlt monatlich 44,90 Euro, für eine 1000 Mbit/s-Leitung sind es monatlich 89,90 Euro. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Das Angebot richtet sich in erster Linie an rund 13.000 unterversorgte Haushalte, deren Datenleitung schlechter als 30 Mbit/s ist.

Davon betroffen ist vor allem der Gifhorner Nordkreis. In Wittingen und den Gemeinden Hankensbüttel, Sprakensehl und Obernholz wird mit der Vermarktung begonnen. In weiteren Abschnitten folgen die Samtgemeinde Wesendorf sowie die Gemeinden Steinhorst und Dedelstorf, dann die Samtgemeinden Meinersen und Brome sowie die Gemeinde Barwedel. In Abschnitt vier stehen die Stadt Gifhorn, die Gemeinde Sassenburg und die Samtgemeinde Isenbüttel an. Abschnitt fünf ist für den Papenteich vorgesehen.

Entscheidend bei der Vermarktung und für den künftigen Breitbandausbau: Nur wenn sich mindestens 40 Prozent der betroffenen Haushalte für das Angebot der Firma Net-Services entscheiden, wird der Glasfaserausbau auch realisiert. „Um einen Ausbau zu garantieren, ist eine Quote von mindestens 40 Prozent erforderlich, anderenfalls ist ein Ausbau wirtschaftlich nicht zu decken und zu schaffen“, sagte Ebel. Landkreis und Netzbetreiber sind aber optimistisch, dass dies gelingt. „Wir haben ein richtig gutes Produkt für ein richtig gutes Netz“, warb Kreisrat Mirco Schmidt. „Darüber können sich Land und Leute wirklich freuen“, so Ebel.

