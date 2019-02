In Müden lebt das Plattdeutsche vorerst noch weiter

„Dit un dat upp üse Mie‘ersche Platt“ heißt das neue Motto für den Plattdeutschen Arbeitskreis in Müden. Zum Saisonauftakt hatte die Plattdeutsch-Beauftragte Anneliese Leffler zum Schnuppertag ins Bürgerhaus eingeladen.

Für die gemeinsamen Aktivitäten wird jeweils eine neue Mappe mit Geschichten und kleinen Theaterstücken zusammengestellt – aus Lefflers Feder oder von ihr ins „Mier‘sche“ übersetzt.

Zum festen Stamm gehören inzwischen zehn Erwachsene und acht Kinder zwischen acht und mehr als 80 Jahren, die jeweils nach den Halbjahreszeugnissen loslegen. Unter den Jüngeren sind Sophie, Emma und Lilly seit dem zweiten Schuljahr dabei, Mia und Ella sind neu dazu gekommen, zwei weitere Mitschülerinnen haben schon Interesse signalisiert.

Erstes gemeinsames Ziel ist der 20. Plattdeutsche Abend am 26. April. Erstmals richtet Leffler auch in Eigenregie den Kreisentscheid im Platt-Vorlesewettbewerb am 27. Mai im Müdener Bürgerhaus aus. Sie bedauert: „Keine Schule wollte das übernehmen, dabei hatten wir früher Ausscheidungen in fünf Altersstufen. Viermal haben meine Schüler sich durchgesetzt. Aber der Beauftragte für Schulen, Christoph Strauch, hat sein Amt niedergelegt und wenn Lehrerinnen in Pension gehen, kommt kaum jemand mit Interesse für Platt nach. Ich sehe mich auch langsam um, wer meine Nachfolge antreten könnte.“

Der Plattdeutsche Arbeitskreis trifft sich an jedem Montag in zwei Gruppen 16 bis 17 Uhr und 17 bis 18 Uhr (wer will kann beide Stunden dabei sein), im Bürgerhaus (Obergeschoss).

Interessierte können zu jeder Zeit einsteigen. Informationen gibt es bei Anneliese Leffler unter

(0 53 75) 16 42

oder anneliese.leffler @web.de.