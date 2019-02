Kreis Gifhorn soll Helios Klinikum auf die Finger schauen

Die einwöchige Schließung des Kreißsaals im Gifhorner Helios-Klinikum im vergangenen Dezember hat Kreispolitiker in Aufruhr gebracht – und die Partei Die Linke dazu, die Frage in den Raum zu stellen, ob der Kreis das Krankenhaus besser zurückkaufen sollte. Am Dienstag diskutierte der Haushaltsausschuss darüber. Auf dem Tisch lag der Antrag von Dieter Michel-Weinreich (Linke): Der Kreis solle mit einer Machbarkeitsstudie prüfen, ob ein...